Аудитория Рунета в 2020 году превысила 95 млн человек

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Аудитория российского сегмента интернета в 2020 году составила более 95 млн человек, это более 78% населения России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем Рунета.

"По итогам 2020 года его (российского сегмента интернета - прим. ТАСС) аудитория составила более 78% населения нашей страны. Это более 95 млн человек", - сообщил вице-премьер.

Он уточнил, что, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), до 80% отечественной экономики зависит от коммуникационных и цифровых технологий. "Это влияние со временем будет только увеличиваться, одна из задач национального проекта "Цифровая экономика" - содействовать его укреплению и росту", - добавил вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что перспективы развития Рунета напрямую связаны с повышением IT-компетенций как у населения РФ в целом, так и у профессионального IT-сообщества. "Российский интернет создавали конкретные люди - настоящие визионеры своего времени. Наша задача как государства - обеспечить преемственность их знаний и навыков как можно большему числу молодых IT-специалистов и сформировать максимально благоприятную среду для технологического бизнеса на территории России", - сказал вице-премьер.

7 апреля российскому сегменту интернета исполняется 27 лет. По данным исследования компании Mediascope, в 2019 году его аудитория выросла до 93 млн человек.