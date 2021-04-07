SberCloud запустил экспертные услуги для ускорения внедрения в России облачных технологий

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российская компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) запустила новое направление услуг для бизнеса SberCloud Professional & Managed Services, которые сокращают время запуска и упрощают использование облачных систем на предприятиях за счет персонализированной экспертной поддержки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе SberCloud.

"SberCloud Professional & Managed Services - это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку программного обеспечения (ПО) в облаке SberCloud. Новые сервисы позволят клиентам освободиться от рутинных операций, связанных с обслуживанием ИТ-инфраструктуры, а также необходимости тратить время, ресурсы и средства на поиск и обучение собственных специалистов", - сказали ТАСС в компании.

Специалисты SberCloud будут оценивать потребности каждой компании и предлагать оптимальные пути решения поставленных бизнес-целей, пояснили ТАСС представители облачного провайдера. Новые сервисы также помогут клиентам рассчитать экономическую эффективность от "перехода в облако" и выбрать сценарии использования технологий искусственного интеллекта в рабочих процессах.

В число новых услуг вошли анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, составление дорожной карты и выбор инструментов и архитектуры систем, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующих программ, а также администрирование виртуальной ИТ-инфраструктуры компаний-заказчиков. Все это позволит повысить эффективность работы предприятий и организаций и увеличить производительность труда, считают разработчики пакета услуг.

"Использование наших профессиональных сервисов дает целый ряд преимуществ. Это помощь в выявлении и закрытии потребностей бизнеса "под ключ", сокращение time-to-market, сокращение операционных затрат и более рациональное использование ресурсов. <…> В рамках предоставления новых сервисов мы уделяем особое внимание вопросам информационной безопасности наших клиентов. Я уверен, что услуги SberCloud Professional & Managed Services будут по достоинству оценены рынком и несомненно станут востребованными как среди действующих, так и среди наших будущих клиентов", - приводит пресс-служба слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.