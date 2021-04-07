Правительство изменило пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на масло

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство России одобрило введение экспортной плавающей пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября и изменение пошлины на подсолнечник с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Экспортную пошлину на подсолнечник скорректируют, а подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке. Такие постановления утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем $320 за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", - отмечается в сообщении.

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс в России была повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере была введена с 1 февраля по 30 июня 2021 года.

В сообщении кабмина также отмечается, что в отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тысяча за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. Решения распространяются на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС. Они помогут отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

В пресс-службе кабмина указали, что корректировка пошлин - часть комплекса мер по стабилизации цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, предусмотрены субсидии для производителей сахара и подсолнечного масла, заключены специальные соглашения с участниками рынка и усовершенствована система мониторинга. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.