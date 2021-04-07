Силуанов заявил о необходимости масштабировать инфраструктуру финрынка России на СНГ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Инфраструктуру финансового рынка России необходимо масштабировать на страны СНГ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Биржевом форуме - 2021.

"Инфраструктура рынка России, мне кажется, отвечает современным требованиям мирового уровня. Что еще нужно? Нужно использовать нашу инфраструктуру и ее масштабировать на те страны, которые сегодня еще не имеют таких возможностей. В первую очередь страны нашей пятерки [ЕАЭС], страны, которые входят в СНГ, привлекать на нашу инфраструктуру, на наш финансовый рынок - это было бы правильной задачей", - отметил Силуанов.

По его словам, в прошлом году у частных инвесторов появился большой интерес к российскому финансовому рынку. "Справедливо отметили, что возник большой интерес в прошлом году к финрынку. Два, наверное, основания. Первое - это желание получить больше доходности частных инвесторов на свои ресурсы, поскольку ставки по депозитам снизились, и второе - очень простой вход на рынок, упрощение процедуры участия на этом рынке. Два вопроса, мне кажется, дали тот импульс, который мы видели в прошлом году", - добавил глава Минфина.

Он подчеркнул, что необходимо сделать финансовый рынок более прозрачным. "Сейчас наша главная задача - сделать этот рынок более прозрачным, первое с тем, чтобы при наличии такого "аппетита" люди все-таки понимали, где есть действительно существенные риски и, несмотря на высокие ожидания доходности, лучше не идти в те или иные направления, а где можно зарабатывать достаточно успешно, устойчиво и с пониманием относиться к инвестированию своих средств", - сказал Силуанов.

Министр финансов РФ добавил, что Россия должна развивать новые инструменты для привлечения капитала. "Нам надо развивать новые источники для инвестиций - пенсионные накопления. Большие ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны - это дополнительные источники для пенсий", - считает Силуанов.