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Счетная палата планирует провести 440 проверок в 2021 году

Аудиторское ведомство в 2020 году провело 334 проверки и вернуло в бюджет 16,39 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует провести 440 проверочных мероприятий в 2021 году. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

"Уже в этом году мы проведем 440 проверок, чуть больше, чем в прошлом году", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Счетная палата в 2020 году провела 334 контрольных мероприятия, вернув в бюджет 16,39 млрд рублей по результатам их проведения. При этом в 2019 году ведомство провело 319 мероприятий, вернув в бюджеты РФ и бюджет Союзного государства 4,5 млрд рублей.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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