Госдума перенесла обсуждение законопроекта об электронных аукционах в рыболовстве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду перенесла рассмотрение законопроекта о праве проведения торгов рыбой и другими биологическими ресурсами в электронном виде в третьем чтении.

"Общая просьба и министерства, и Совета Федерации на 13 апреля перенести", - сообщил глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Такое предложение поддержала и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, редакция законопроекта в первом чтении, которая была внесена правительством, широко обсуждалась и была поддержана рыбохозяйственными ассоциациями. "Поправки, которые были внесены комитетом, не обсуждались с отраслью. Наверное, было бы правильно комитету работать во взаимодействии не только с Советом Федерации, а с отраслевыми союзами, с теми, в интересах кого принимается закон", - отметила Яровая. Она подчеркнула, что в ближайшую неделю можно еще раз обсудить инициативу и выйти на "взаимоприемлемые решения".

Законопроект был принят во втором чтении в марте. Он предлагает изменить порядок заключения договоров пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты вылова водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биоресурсами. Предполагается, что они заключаются по результатам проведения аукционов в электронной форме. Порядок подготовки, организации и проведения таких аукционов установит кабмин.

Документ также предполагает введение реестра недобросовестных участников аукционов в электронной форме. В него войдет информация об участниках аукционов, ставших победителями и уклонившихся от заключения соответствующих договоров. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам доработал проект, предусмотрев, что новые нормы вступят в силу через год после его официального опубликования.