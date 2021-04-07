Госдума приняла к сведению отчет Счетной палаты по итогам деятельности за 2020 год

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2020 году. С докладом перед депутатами выступил глава ведомства Алексей Кудрин.

Согласно отчету, Счетная палата в 2020 году провела 334 контрольных мероприятия, вернув в бюджеты РФ и бюджет Союзного государства 16,39 млрд рублей по результатам их проведения. При этом в 2019 году ведомство провело 319 мероприятий, вернув в бюджеты РФ и бюджет Союзного государства 4,5 млрд рублей. Всего палата выявила 3 698 нарушений в прошлом году на сумму 355,5 млрд рублей.

В 2020 году Счетная палата провела 18 контрольных мероприятий по поручению президента (в 2019 году - 14), 22 - по поручению Совета Федерации (в 2019 году - 25) и 21 - по поручению Госдумы (в 2019 году - 31).

Ранее Кудрин отмечал, что в 2020 году число проверок будет сокращено и перенесено на 2021 год.