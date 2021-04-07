Российский МС-21 успешно прошел очередной этап сертификационных испытаний

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский самолет МС-21 прошел очередной этап сертификационных испытаний, на этот раз было проверено соответствие летно-технических характеристик лайнера в условиях естественного обледенения. Об этом говорится в сообщении Ростеха. В процессе сертификации участвуют специалисты Авиационного регистра РФ.

"Самолет подтвердил расчетные летно-технические характеристики даже при слое льда толщиной 8 см. Это полностью соответствует российским и европейским авиационным нормам: согласно сертификационным правилам, расчетные характеристики должны сохраняться при слое льда толщиной 7,6 см", - говорится в сообщении.

Самолет совершил 14 испытательных полетов, длительностью от 3 до 5 часов из аэропорта Архангельска над побережьем Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного Урала.

"Основная опасность льда - искажение тщательно просчитанной формы крыла и других поверхностей самолета, в результате чего могут существенно ухудшаться его летно-технических характеристики, - объяснили в Ростехе. - Испытательные полеты самолета МС-21-300 из аэропорта Архангельска проходили в несколько этапов. На первом, основываясь на данных метеослужбы, экипаж вел поиск облаков, обледенение в которых соответствует условиям сертификационного базиса самолета. В ходе полета в таких облаках экипаж с помощью специальных приборов контролировал образование льда на поверхностях самолета. По достижении требуемой толщины льда самолет занимал заданную высоту, на которой проверялось поведение машины в условиях естественного обледенения. Толщина ледяного слоя наращивалась от полета к полету".

В ходе полетов были испытаны устойчивость и управляемость самолета, а также работа противообледенительных систем, внешней светотехники, радиосвязного оборудования и шасси. Более того, самолет был проверен на способность продолжать полет при неработающей противообледенительной системе. Полеты выполнялись экипажем "Корпорации "Иркут" в составе летчика-испытателя Василия Севастьянова, штурмана-испытателя Сергея Кудряшова, инженеров-испытателей Николая Фонурина и Александра Попова.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что Серийное производство российских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году. МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140).