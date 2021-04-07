Минпромторг присвоил газовой турбине "Силовых машин" статус инновационной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Газовая турбина большой мощности ГТЭ-170.1 производства "Силовых машин" первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования. Это позволит применять такие турбины в проектах модернизаций ТЭС с использованием инновационного энергетического оборудования.

"Газовая турбина большой мощности ГТЭ-170.1 производства "Силовых машин" первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования. Соответствующий документ выдан Министерством промышленности и торговли РФ по результатам проведенной проверки", - сообщила пресс-служба "Силовых машин".

Ключевыми условиями получения статуса инновационного продукта являются наличие конструкторской и технологической документации, прав использования результатов интеллектуальной деятельности, а также подтверждение производства оборудования на территории РФ.

"Силовые машины" ранее инициировали проект производства полностью отечественной газовой турбины. В настоящее время компания работает над турбинами мощности 65 МВт и 170 МВт. Для первого типа турбины (ГТЭ-170.1) компания разработала конструкторскую и технологическую документацию, ведется изготовление головного образца турбины.

Наличие инновационного статуса дает возможность генерирующим компаниям применять газовые турбины ГТЭ-170.1 производства "Силовых машин" в проектах модернизаций ТЭС с использованием инновационного энергетического оборудования. Высокая степень локализации - одно из ключевых условий включения проектов в государственную программу обновления тепловой генерации в России.

Конкурсный отбор проектов строительства тепловых электростанций (ТЭС) с использованием российских инновационных турбин состоится в 2021 году. Ранее правительство РФ определило квоты для этих проектов - в 2027 году и 2028 г.оду планируется ввести ТЭС с российскими газовыми турбинами суммарной мощностью 1,4 ГВт (по 700 МВт в год), в 2029 году - ТЭС с российскими турбинами суммарной мощностью 600 МВт. Максимальный размер капитальных затрат на модернизацию ТЭС с использованием газовых турбин установлен в 70 тыс. рублей за 1 кВт.