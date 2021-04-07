В Android Auto добавят сторонние навигаторы

МОСКВА, 7 апреля./ТАСС/. Сторонние навигаторы, такие как 2ГИС, Sygic, PlugSharr, AmiGO и Flitsmeister добавят в Android Auto. Об этом говорится в сообщении Android Developers Blog.

"Мы рады сообщить, что вы можете опубликовать свои приложения для автоматической навигации, парковки и зарядки Android в производство. Партнерские приложения, работающие в библиотеке Jetpack: T map, Chargepoint, Sygic, PlugShare, AmiGO, 2GIS, A Better Route Planner и Flitsmeister", - отмечается в сообщении.

В 2ГИС сообщили ТАСС, что закончили бета-тестирование Android Auto и добавили его поддержку в мобильное приложение на ОС от Google.

Менеджер продукта 2ГИС Александр Сырков добавил, что к открытому тестированию присоединились около 15 тыс. человек. "После выхода бета-версии 2ГИС на Android Auto в ноябре прошлого года мы получили разнообразный фидбэк от пользователей по всей стране. К открытому тестированию присоединились около 15 тыс. человек. Они ежедневно пользовались 2ГИС на экранах авто и сообщали нам о каждом недочете - обратная связь очень помогла доработать приложение", - сказал он.

Уточняется, что к публичному релизу Android Auto в приложении 2ГИС появился режим free roam - в нем можно пользоваться навигатором без ввода конечного пункта маршрута, например, видеть на карте пробки и камеры. Также новые функции в навигаторе 2ГИС будут появляться по мере обновления Android for Cars App Library.

О приложении

Разработка приложения началась в апреле 2020 года после выхода бета-версии Android for Cars App Library от Google. 2ГИС получил доступ к этим инструментам одним из первых в России и во время работы над навигатором помогал тестировать платформу для будущих разработчиков.

2ГИС на Android Auto позволяет искать адреса и компании на картах городов и поддерживает голосовой ввод, помогает построить маршрут до дома или работы, позвонить из приложения по громкой связи и многое другое.