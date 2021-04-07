Международные резервы России в марте снизились на 2,21%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 апреля 2021 года составили $573,322 млрд, что на 2,21% (или $12,944 млрд) ниже показателя на начало марта, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ на 1 апреля 2020 года составляли $563,473 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы уменьшились на 1,74% - до $448,035 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 3,85% и составила $125,287 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.