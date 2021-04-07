"ВТБ капитал" не будет инвестировать в бизнес с экологическими рисками

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "ВТБ капитал управление активами" утвердил политику ответственного инвестирования, согласно которой банк отказывается от инвестиций в компании с недопустимыми ESG-рисками (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), сообщил ТАСС глава "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"При принятии инвестиционных решений и разработке инвестиционных продуктов мы учитываем факторы и риски устойчивого развития: экологические, социальные и относящиеся к организации корпоративного управления, а также применяем различные подходы к учету ESG факторов и рисков - от включения ESG-факторов в модели оценки стоимости компаний вплоть до исключения компаний с недопустимыми ESG-рисками", - отметил Потапов.

Банк выступает за полное искоренение детского труда, ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости, а также поддержку подхода к экологическим вопросам, противодействие всем формам злоупотребления в корпоративном управлении.

"Абсолютно недопустимым является включение в инвестиционный портфель компаний, вовлеченных в производство, продажу, хранение и обслуживание бомб и противопехотных мин", - добавил собеседник агентства.

ESG-стратегия ВТБ

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Политика ответственного инвестирования "ВТБ капитал управление" - один из этапов интеграции устойчивого развития в общую бизнес-стратегию группы ВТБ.

Общую ESG-стратегию группы планируется утвердить в середине 2021 года.

В частности, в ней будет уделено отдельное внимание "зеленому" финансированию и ответственному инвестированию - кредитованию экологических проектов, энергосервисному факторингу, выпуску "зеленый" облигаций, а также созданию новых "зеленых" инструментов.