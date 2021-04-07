"Мечел" опроверг информацию о росте цен на 8% на свою арматуру в Московском регионе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Информация Национального объединения строителей о росте цен на арматуру 14-го диаметра "Мечела" в Московском регионе в марте на 8% неверна, увеличение цены составило лишь 5%, а в среднем по России - 3%. Об этом сообщил ТАСС представитель "Мечела".

"В "Мечеле" опровергли информацию Национального объединения строителей о росте цены на арматуру 14-го диаметра в Московском регионе на 8%, сообщив, что все публичные цены представлены на сайте компании "Мечел-Сервис" и по московскому региону рост на данный вид арматуры составил 5%, при этом в среднем по России цена увеличилась всего лишь на 3%, а, например, в Сибирском регионе цены снизились на 3-4%", - сказал представитель компании.

"Мечел" также обращает внимание, что цены, указанные на сайте "Мечел-Сервиса", являются розничными и зависят, в частности, от остатков на конкретном складе.

При этом оптовые клиенты, которыми являются строительные организации, имеют значительные скидки на покупку металлопроката, подчеркивает представитель "Мечела".

Накануне пресс-служба Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) сообщила, что отпускные цены на металл в марте 2021 года снова выросли в России после стабилизации в январе - феврале. В частности, согласно анализу НОСТРОЙ, отпускные цены на арматуру 14-го диаметра "Мечела" в Московском регионе за март 2021 года увеличились на 8%.

В начале февраля НОСТРОЙ сообщал, что отпускные цены на металл на территории России снизились на 7% с начала 2021 года, однако этого пока недостаточно, чтобы сдержать последствия от взрывного роста цен на металлопродукцию, которые привели к росту себестоимости строительства. Так, по данным объединения строителей, на рынке металлопродукции России, в зависимости от региона и номенклатуры, рост цены в ноябре и декабре 2020 года составил до 50%, а по ряду позиций (арматура) - до 100%. При этом основной рост состоялся в декабре 2020 года.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.