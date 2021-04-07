В Карелии возобновится авиасообщение с Сочи, Анапой и Симферополем

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 апреля. /ТАСС/. С середины мая из аэропорта "Петрозаводск" возобновится авиасообщение с тремя южными городами - Сочи, Анапой и Симферополем. Все три направления субсидируются из федерального бюджета, сообщила ТАСС замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

"С середины мая начнется авиасообщение по трем южным направлениям - это Сочи, Анапа, Симферополь. Эти три направления были заявлены авиакомпанией "Северсталь", она получила федеральную субсидию. 50% субсидируются из федерального бюджета, вторая половина стоимости субсидируется из регионального бюджета. Эти деньги у нас тоже предусмотрены", - сказала собеседница агентства.

Самолеты в Крым начнут летать с 17 мая, а в Анапу и Сочи - с 1 июня. По словам Мизинковой, в республиканском бюджете уже заложены 15 млн рублей на эти цели. В апреле будут внесены поправки в бюджет, в которых предусмотрены еще 15 млн рублей. "В общей сложности это 30 млн рублей с небольшим - та сумма, которая необходима, чтобы субсидировать нашу республиканскую часть по трем южным направлениям", - добавила она.

Помимо этого, в регионе ждут итогов второго этапа отбора межрегиональных направлений, которые будут субсидироваться из федерального центра. Среди заявок есть прошлогодние рейсы в Мурманск и Калининград, а также три новых, выбранных по итогам опроса жителей республики, - Казань, Минеральные Воды и Краснодар. "По Казани, если он (маршрут) получит одобрение на уровне федерации, сократится и доля субсидирования со стороны нашего субъекта. У нас есть договоренность с Татарстаном, что 50-процентную долю субсидирования региона мы поделим на два субъекта", - добавила замминистра транспорта Карелии.

В республике также сохраняются планы по запуску первых зарубежных авиамаршрутов - в Финляндию и Белоруссию. Рейс в Хельсинки должны были запустить еще в прошлом году, но из-за пандемии и закрытия границ это оказалось невозможно. "Эти направления определены в приоритете, как только ситуация наладится, мы будем прорабатывать их и восстанавливать", - сказала Юлия Мизинкова.