Энергетики сообщили о несоблюдении договора по реструктуризации долгов сбытовых компаний

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Генерирующие компании предупредили о возможном несоблюдении соглашения о реструктуризации задолженности гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии республик Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы. Об этом говорится в письме энергетических компаний на имя вице-премьера РФ Александра Новака, с копией которого ознакомился ТАСС.

В начале 2020 года группой "Россети" и генерирующими компаниями в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписан меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

"Неудовлетворительное состояние расчетов гарантирующих поставщиков республик Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы (далее - ГП Северного Кавказа) на протяжении длительного времени являлось одной из наиболее сложных и нерешаемых проблем для рынка электроэнергии", - говорится в документе. Отмечается, что "текущий уровень сборов ГП Северного Кавказа на розничном рынке не обеспечивает 100%-ный уровень платежей на оптовом рынке", несмотря на то, что ПАО "Россети" проводит в республиках серьезную работу по снижению сверхнормативных потерь и установлению экономически обоснованных тарифов на ЖКХ. "Таким образом, возникает риск несоблюдения ПАО "Россети" и ГП Северного Кавказа соглашений о реструктуризации", - сообщается в документе.

В то же время энергетики подчеркнули важность сохранения достигнутых договоренностей. По их мнению, расторжение соглашения приведет к переходу от централизованной системы платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что поставит "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.

По этой причине энергетики указали на необходимость выделения дополнительного финансирования компании "Россети Северный Кавказ" для выполнения соглашения о реструктуризации задолженности, отметив необходимость сохранения договоренностей в силе. Наряду с этим предлагается рассмотреть вопрос о создании Федерального гарантирующего поставщика электроэнергии для исполнения обязательств в указанных регионах России.

Под письмом поставили подписи главы "Газпром энергохолдинга", "Росэнергоатома", "Интер РАО", "Т Плюс", "Юнипро", "Энел России", "Фортума", "Квадры", "Татэнерго", СГК, ТГК-16, "Евросибэнерго", а также член правления - первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев и председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

О повестке заседания совета директоров "Россетей"

Источник ТАСС в одной из генерирующих компаний также сообщил, что в повестку заседания совета директоров "Россетей", которое состоится 14 апреля 2021 года, внесен вопрос об утверждении плана развития компании "Россети Северный Кавказ" по урегулированию задолженности перед энергетическими компаниями. Вопрос также будет обсуждаться на заседании комитета по стратегии при совете директоров "Россетей", которое запланировано на 8 апреля.