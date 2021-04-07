Власти Ингушетии намерены добиться снятия бюджетных ограничений в 2022 году

МАГАС, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают, что в 2022 году смогут добиться снятия бюджетных ограничений с региона, что позволит республике участвовать в крупных проектах, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"За прошлый год проделана огромная работа по взаимодействию ведомства со всеми институтами власти, экономическими в том числе. Значимых результатов мы добились, став инвестиционно привлекательным регионом, открыв швейную и обувную фабрики. Надеюсь, что в следующем году мы сможем добиться завершения применения мер бюджетного принуждения, и наш субъект будет участвовать в больших проектах", - приводит пресс-служба слова премьера региона Владимира Сластенина на итоговой коллегии Минфина республики.

Как сообщается, исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило 89,2% от плановых значений, исполнение общего объема доходов бюджета - 89,6% от плановых значений.

"Нами определены задачи на 2021 год, в числе которых поэтапное сокращение долговой нагрузки бюджета, в том числе кредиторской задолженности, накопленной в предыдущие годы, оптимизация и приоритизация расходов бюджета, с особым вниманием на необходимости в первоочередном порядке осуществления социально значимых расходов, а также сокращение дефицита республиканского бюджета посредством привлечения финансовой помощи и наращивания поступления собственных доходов бюджета", - цитирует также пресс-служба и.о. министра финансов региона Магомет-Шарип Эсмурзиев.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. После этого некоторые СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.