Спрос на услуги несетевых салонов красоты удвоился в марте к уровню 2020 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Спрос на услуги несетевых салонов красоты в марте вырос в 2,2 раза по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании IT-компании "Эвотор" среди чеков россиян.

По данным аналитики, из-за пандемии в марте прошлого года спрос на услуги салонов красоты был в два раза ниже, чем в марте 2021 года. Средний чек салонов в марте этого года составил 1 844 рубля, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Спрос на услуги московских салонов красоты вырос на 27% к марту 2020 года и на 11% к марту 2019 года. В Москве средний чек за год не изменился 2 495 рублей.

В Санкт-Петербурге среднее число чеков салона красоты выросло на 30% по сравнению с 2020 годом и на 7% по сравнению с 2019 годом. Средний чек составил 2 282 рубля, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Спрос на услуги несетевых фитнес-центров пока не вернулся к доковидному уровню. В марте среднее среднее число чеков на один фитнес-центр превысило на 45% уровень 2020 года, но при этом оказалось на 28% ниже, чем в марте 2019 года. Средний чек фитнес-центров в марте 2021 года составил 1 523 рубля, что на 14% выше, чем в прошлом году.

В Москве в среднем спрос на услуги фитнес-центров вырос на 51% к прошлому году, но все равно был на 25% ниже, чем в марте 2019 года. Средний чек фитнес-центров в Москве составил 3 522 рубля, что на 25% больше, чем в 2020 году.

В Санкт-Петербурге среднее число чеков на один фитнес-центр увеличилось за год на 22%, но все еще было на 36% ниже, чем в 2019 году. Средний чек санкт-петербургских фитнес-центров достиг 2 166 рублей, на 8% превысив прошлогодний показатель.