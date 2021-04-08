В Москве оборот предприятий спорта и красоты вырос на 1,1% в первом квартале

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Оборот предприятий сферы красоты и спорта в Москве достиг в первом квартале 10,7 млрд рублей, что больше на 1,1% аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"По оценке Московского аналитического центра, индустрия красоты вернулась на докризисные позиции, оборот предприятий этой сферы в первом квартале 2021 года превысил на 1,1% показатель прошлого года, достигнув 10,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Организации индустрии спорта и красоты, показавшие рост выручки в феврале, продолжили наращивать обороты. В марте спортивные организации увеличили выручку на 17,6% - до 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим месяцем

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 млрд рублей - на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Продолжают пользоваться высоким спросом и спортивные товары - обороты магазинов спортивных товаров и оборудования выросли в марте до 1,3 млрд рублей - на 13,1% по отношению к февралю.

"Траты москвичей в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23% - до 4,25 млрд рублей. Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия, в том числе благодаря празднованию 8 марта", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.

В результате, по его словам, выручка розничных магазинов, торгующих косметикой и парфюмерией, увеличилась за минувший месяц на 20,3% - до 8,9 млрд рублей по отношению к февралю.