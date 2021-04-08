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ВЭБ вместе с партнерами создадут горный курорт в Сочи

Инвестиции оцениваются в сумму около 80 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, инвестиционная компания "Интеррос" и девелоперская управляющая компания "Васта Дискавери" договорились о создании всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Инвестиции оцениваются в сумму около 80 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи", - отмечается в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 млрд рублей. При этом ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта.

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