Расходы бюджета Подмосковья на 2021 год увеличили на 53 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли изменения в бюджет Московской области, в результате чего расходная часть бюджета в 2021 году будет увеличена на 53,2 млрд рублей, доходная вырастет на 38,1 млрд рублей.

"Доходы бюджета Московской области предлагается увеличить в 2021 году на 38 142 067 тыс. рублей, в 2022 году - на 35 905 589 тыс. рублей и в 2023 году - на 39 435 254 тыс. рублей. <...> Расходы бюджета Московской области увеличены в 2021 году на 53 179 640 тыс. рублей, в 2022 году уменьшены на 18 252 315 тыс. рублей и в 2023 году уменьшены на 26 317 141 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно презентации исполняющей обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмиры Кадыровой, благодаря внесенным изменениям налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2021 году составят 628 млрд рублей, расходы - 695,4 млрд рублей. "Предлагаемые изменения подготовлены в целях корректировки основных параметров бюджета с учетом динамики поступлений доходных источников, увеличения федеральных средств, использования остатков средств на едином счете бюджета на начало года и уточнения расходов по приоритетным направлениям", - пояснила она.

По ее словам, изменения расходной части бюджета вносятся по 19 государственным программам и непрограммным мероприятиям, также учтена оптимизация расходов и их перераспределение. По словам Кадыровой, наибольшее увеличение расходов по госпрограммам предусмотрено на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса, формирование современной городской среды, переселение граждан из аварийного жилья и здравоохранение.

"Дефицит бюджета составит 67,4 млрд рублей и не превысит предельного значения, установленного законодательством с учетом сумм, направляемых на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - добавила Кадырова.

Она также отметила, что госдолг региона по итогам года составит 290,5 млрд рублей с приростом в 30,7 млрд рублей.