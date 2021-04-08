Мишустин: гармонизация таможенного права с нормами ЕАЭС простимулирует инвестиции в Крыму

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Гармонизация российского таможенного законодательства с нормами права Евразийского экономического союза позволит повысить активность инвесторов в Крыму, Калининградской области и в порту Владивосток. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, где рассматривается соответствующий законопроект.

"Эти решения позволят повысить инвестиционную активность, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, увеличить приток капиталовложений в экономику регионов, где действуют особые экономические зоны, - а это Калининградская область, Крым, порт Владивосток и другие", - сказал он.

По словам Мишустина, на проходящем в четверг заседании кабмин рассмотрит комплексные изменения в правила применения режима свободной таможенной зоны. "Они существенно расширяют возможности компаний - резидентов особых экономических зон, которые используют налоговые и таможенные льготы, - пояснил он. - Для них будет упрощен порядок прохождения таможенных процедур в части материалов или изделий, если они ввозятся из-за границы для строительства, ремонта или технического обслуживания различного оборудования, а также для проведения научных исследований".

По словам главы кабмина, изменения коснутся и ограничений на движение иностранных товаров, которые поступают в страну с использованием режима свободной таможенной зоны. "Теперь предприниматели в ряде случаев смогут вывозить их за пределы зоны действия преференций, в том числе для производственных нужд", - отметил премьер.