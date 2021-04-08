Нефтяники почти перевыполнили рекомендацию кабмина по наращиванию запасов бензина

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Запасы бензина в РФ на 6 апреля 2021 года увеличились на 0,9% по сравнению с 30 марта и достигли 1,695 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 4,3% - до 2,709 млн т, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, нефтяники уже почти перевыполнили рекомендацию правительства РФ по увеличению запасов бензина к 1 мая до 1,6-1,7 млн т.

С 31 марта по 6 апреля произведено 1,419 млн т дизельного топлива, что на 0,2% выше показателя предыдущей недели, а бензина - 742 тыс. т (-0,7%). 87,9% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 12,1% - на экспорт. Кроме того, 54,5% от всего объема производства дизельного топлива поставлено на рынок РФ, 45,5% - за границу.

Правительство РФ рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т. Об этом говорилось в протоколе совещания от 28 января по ситуации на рынке топлива (ТАСС ознакомился с документом). В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн т.