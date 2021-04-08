Российские нефтяники нарастили продажи бензина на бирже в марте в 1,7 раза к январю

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании увеличили объемы продаж бензина на бирже в марте в 1,7 раза по сравнению с январем - с 481 тыс. до 800 тыс. т, сообщил журналистам управляющий директор по рынку нефтепродуктов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Павел Строков.

Ранее на фоне роста цен на бензин в стране правительство рекомендовало компаниям нарастить выпуск топлива и объем его запасов на нефтебазах, также кабмин увеличил норматив продажи топлива на бирже. При этом власти согласились увеличить компенсации нефтекомпаниям, скорректировав демпфирующий механизм.

"Объемы торгов бензином значительно увеличились. Январь был не очень хорошим месяцем, наши производители, которые торгуют на бирже, продали в этом месяце 481 тыс. тонн, - рассказал Строков. - А за март реализация составила уже 800 тыс. тонн. Это достаточно значительный рост".

При этом суточные продажи топлива на бирже в апреле превысили показатели докризисного 2019 года и увеличились с 27 тыс. до 31 тыс. тонн. Рост объемов реализации топлива привел к стабилизации биржевых цен, добавил Строков.

Он также обратил внимание, что, начиная с апреля - мая, некоторые компании будут проводить плановый ремонт своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что приведет к значительному выводу объемов топлива с рынка. Вместе с тем, как отметил топ-менеджер СПбМТСБ, с 1 мая начнет работать скорректированный демпфирующий механизм для бензина, который даст компаниям больше стимулов для реализации топлива на внутреннем рынке. "Вполне возможно, что эти два фактора взаимно нивелируют друг друга. И мы увидим, что те компании, которые не вывели заводы, будут побольше продавать на рынке. И ситуация [на рынке топлива] останется стабильной", - резюмировал Строков.