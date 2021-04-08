Кабмин номинировал в совет директоров "Транснефти" замминистра энергетики Сорокина

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин номинирован в совет директоров "Транснефти" вместо помощника заместителя председателя правительства РФ Алексея Козлова. Это следует распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Остальных членов совета директоров трубопроводной компании предложено переизбрать в новый состав.

Так, в новый совет предложено переизбрать исполнительного директора Nord Stream AG Матиаса Варнига, гендиректора ООО "УК РФПИ" Кирилла Дмитриева, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, президента "Транснефти" Николая Токарева, экс-губернатора Нижегородской области, председателя совета директоров ООО "Аэромакс" Валерия Шанцева в качестве представителей Российской Федерации.

В качестве независимых директоров кабмин предлагает переизбрать в совет директоров "Транснефти" президента Союза нефтегазопромышленников Геннадия Шмаля, бывшего президента "Башнефти" Александра Корсика и Илью Клебанова (ранее входил в совет директоров "Совкомфлота", по данным "Транснефти" входит в совет директоров трубопроводной компании с 2015 года).

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций. В совет директоров компании входит 9 человек.