Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Латвию с 7 мая

Нефтяники почти перевыполнили рекомендацию кабмина по наращиванию запасов бензина

Кабмин рекомендовал российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т

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