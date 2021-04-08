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Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Латвию с 7 мая

Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Латвию с 7 мая - компания.

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Нефтяники почти перевыполнили рекомендацию кабмина по наращиванию запасов бензина
Кабмин рекомендовал российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т
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