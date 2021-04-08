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Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд

Резервы уменьшились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Международные резервы России по данным на 2 апреля 2021 года сократились на 0,5% (или на $2,9 млрд) по сравнению с показателем на 26 марта и составили $574,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы уменьшились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото, добавляет регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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