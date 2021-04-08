Сбербанк 12 апреля начнет выплаты вкладчикам Геобанка

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Геобанка, у которого Банк России отозвал лицензию 2 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Геобанк" (ООО) (г. Москва), в отношении которого 2 апреля 2021 года наступил страховой случай. Агентство начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Геобанк" с 12 апреля 2021 года (на 6 рабочий день)", - говорится в сообщении АСВ.

Агентство также уведомило о том, что ВТБ и Россельхозбанк выбраны агентами для выплаты возмещения клиентам адыгейского акционерного общества "Майкопбанк", лицензия которого также была отозвана ЦБ РФ 2 апреля. Выплаты начнутся 13 апреля.

По оценкам агентства, 99% вкладчиков Геобанка и Майкопбанка смогут полностью возместить свои вклады. В АСВ отметили, что банки-агенты будут принимать заявления, иные необходимые документы и выплачивать возмещения вкладчикам КБ "Геобанк" и АО "Майкопбанк" не менее одного года.

Банк России приказами от 2 апреля 2021 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Геобанк" и адыгейского акционерного общества "Майкопбанк", являющихся участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Майкопбанк, по данным регулятора, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк также нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ.

По величине активов, по данным на 1 марта, Геобанк занимал 321-е место в банковской системе РФ, Майкопбанк находился на 354-м месте.