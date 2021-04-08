WSJ: Netflix с 2022 года получит право приоритетного стриминга фильмов Sony Pictures

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Cервис потокового вещания Netflix достиг соглашения с Sony Pictures Entertainment о приоритетном стриминге полнометражных фильмов этой компании с 2022 года. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

По его сведениям, рассчитанное на пять лет соглашение также предусматривает обязательство по заказу нескольких фильмов, которые Sony Pictures cделает для стриминговых платформ. Как отмечает издание, Netflix после премьеры в кинотеатрах разместит у себя фильм "Человек-паук: Через вселенные 2" (Spider-Man: Into the Spider-Verse 2), выход которого ожидается в следующем году, а также еще несколько кинолент, снятых по мотивам вселенной комиксов Marvel. Помимо этого у сервиса будет возможность публиковать кинокартины Sony Pictures, вышедшие в прокат до 2022 года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако по информации источников газеты, сервис будет платить Sony сотни миллионов долларов ежегодно.

Как отмечает издание, это соглашение демонстрирует желание Netflix успешно конкурировать с такими сервисами как Disney+ и HBO Max, которые все больше стараются сохранять свои продукты на собственных платформах.

Компания Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в том числе в России.