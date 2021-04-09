РБК: Аэрофлот перенаправит около 25% самолетов на рейсы на юг России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот", у которой простаивало почти 25% парка из 221 самолета из-за запрета полетов за рубеж, решила перенаправить их на российские черноморские курорты. Об этом сообщил РБК гендиректор группы "Аэрофлот" Михаил Полубояринов.

По его словам, количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты, будет увеличено, также планируются полеты по этим направлениям из российских регионов. Задача "Аэрофлота" - летать максимально много, улучшая финансовый результат, сообщил РБК источник в группе, поскольку в прошлом году эту задачу выполнить не могли из-за коронавирусных ограничений. Летом 2021 года пассажиропоток будет существенно увеличен.

Также другой источник в группе сообщил, что компания планирует увеличить количество рейсов из Москвы в Симферополь, Краснодар и на черноморские курорты (и обратно), в результате чего с мая количество рейсов в неделю в Краснодар должно вырасти с 49 до 63, в Сочи - с 81 до 91. С середины июня полеты в Анапу планируется нарастить в 2,5 раза (с 21 до 52), в Геленджик - в четыре раза (с 7 до 28). Рейсы в Симферополь летом будут увеличены с 42 до 98 в неделю.

На черноморские курорты летают и две другие "дочки" группы "Аэрофлот" (помимо одноименной компании) - лоукостер "Победа" и авиакомпания "Россия". При этом, несмотря на большое количество рейсов на юг страны от трех компаний "Аэрофлота", внутригрупповой конкуренции опасаться не стоит, потому что каждая компания занимает свою нишу, сказал РБК источник в группе.

Кроме того, как отмечает председатель совета директоров авиакомпании "Азимут", занимающейся перевозками на юге России, Павел Удод, подобное увеличение количества рейсов оправданно, поскольку эти направления пользуются значительным спросом на фоне почти полного закрытия международных полетов.