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"Известия": ЦБ планирует обязать банки по желанию клиента ограничить ряд онлайн-операций

Это происходит с целью защиты счетов россиян от мошенников, пишет издание

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России намерен обязать банки при желании клиента ограничить ряд его онлайн-операций. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора, отметив, что это происходит с целью защиты счетов граждан от мошенников.

Ранее, в феврале Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Банк России с инициативой на законодательном уровне обязать банки предоставлять пенсионерам услугу добровольного отказа от ряда онлайн-операций, чтобы защитить их от мошенников. При этом предлагалось, что пенсионеры смогут сохранить функции входящих переводов, снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах.

В ЦБ данную инициативу не только поддержали, но и развили, решив распространить ее на граждан всех возрастов. "Инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций сейчас находится в проработке. Она должна распространяться на всех клиентов", - заявили изданию в пресс-службе регулятора.

По мнению ЦБ, данная мера эффективна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют удаленно совершить действия с депозитными счетами в пользу мошенников.

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