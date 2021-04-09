"Известия": ЦБ планирует обязать банки по желанию клиента ограничить ряд онлайн-операций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России намерен обязать банки при желании клиента ограничить ряд его онлайн-операций. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора, отметив, что это происходит с целью защиты счетов граждан от мошенников.

Ранее, в феврале Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Банк России с инициативой на законодательном уровне обязать банки предоставлять пенсионерам услугу добровольного отказа от ряда онлайн-операций, чтобы защитить их от мошенников. При этом предлагалось, что пенсионеры смогут сохранить функции входящих переводов, снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах.

В ЦБ данную инициативу не только поддержали, но и развили, решив распространить ее на граждан всех возрастов. "Инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций сейчас находится в проработке. Она должна распространяться на всех клиентов", - заявили изданию в пресс-службе регулятора.

По мнению ЦБ, данная мера эффективна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют удаленно совершить действия с депозитными счетами в пользу мошенников.