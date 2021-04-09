Группа компаний "Доброфлот" из Приморья отправила первую партию рыбных консервов в Канаду

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Доброфлот" из Приморья отправила в Канаду первую партию рыбных консервов, планируется, что продукция российского производителя будет представлена в торговых сетях этой страны в мае, сообщила в пятницу пресс-служба группы компаний.

"В Ванкувер были отправлены более 50 тыс. банок сайры, горбуши и скумбрии, произведенных на плавбазе "Всеволод Сибирцев" и консервном заводе группы компаний, расположенном в поселке Южно-Морской Приморского края. Специально для североамериканского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в Канаде, вся информация дублируется на французском и английском языках", - сообщила пресс-служба.

Сейчас "Доброфлот" совместно с Российским экспортным центром и АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" разрабатывает программы поставок по 10 новым иностранным направлениям. Планируется, что до конца 2021 года пробные партии консервов поступят в США, Южную Корею, Японию, Болгарию, Эстонию, Литву и Латвию. Продукция группы компаний уже представлена в Белоруссии, США, Австралии, Армении, Узбекистане, Молдове и на Кубе.

Пресс-служба правительства края в марте сообщала, что в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом. В связи с закрытием портов Китая из-за пандемии коронавируса приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на производство рыбных консервов на экспорт из краевого бюджета в 2021 году будет направлено 57 млн рублей.