Акции "Норникеля" растут более чем на 2% на фоне решения о выплате дивидендов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 2,27% и в моменте достигала 24,468 тыс. руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:37 мск.

По данным на 14:30 мск, котировки акций компании демонстрировали снижение до 0,36% и торговались по 23,838 тыс. руб. за штуку.

Котировки растут на фоне сообщения о том, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал акционерам на годовом собрании 19 мая принять решение направить на дивиденды по итогам 2020 года 161,6 млрд руб., или 1021,22 руб. на обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 1 июня 2021 года.