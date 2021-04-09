Российские авиакомпании снизили в марте перевозки пассажиров на 1,7%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании РФ в марте 2021 года сократили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,7%, до 6,46 млн пассажиров, следует из сообщения Росавиации. При этом за январь - март 2021 года было перевезено 16,97 млн пассажиров (на 27% меньше, чем годом ранее).

"По оперативным данным, в марте 2021 года российские перевозчики обслужили 6,46 млн пассажиров, что соответствует показателям марта 2020 года. Пассажирооборот снизился на 18% и составил 13,17 млрд пассажирокилометров", - отметили в Росавиации. Ранее ТАСС сообщал, что в марте прошлого года, по данным Росавиации, авиакомпании РФ перевезли 6,57 млн пассажиров.

Пассажиропоток российских авиакомпаний начал падать с февраля прошлого года, когда Россия на фоне пандемии ввела первые ограничения полетов за рубеж, к концу марта 2020 года были полностью закрыты рейсы за рубеж (кроме программы вывозных рейсов из-за рубежа для возвращения россиян домой), а также значительно сокращены внутренние перелеты. Постепенное возобновление авиасообщения с другими странами началось только 1 августа, и до сих пор перелеты за рубеж восстановлены лишь частично.

По итогам марта этого года авиакомпания S7 увеличила перевозки на 32%, до 1,32 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот" стала единственным перевозчиков в топ-5 авиакомпаний, который не увеличил, а сократил перевозки: компания обслужила 1,23 млн пассажиров (снижение на 31%). "Победа" перевезла 982,3 тыс. пассажиров (рост на 31%), "Уральские авиалинии" - 594,7 тыс. (рост на 20%), "Россия" - 553,9 тыс. (рост на 34%).