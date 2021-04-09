Из Ростова-на-Дону открыли прямые авиарейсы на курорт Иссык-Куль

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла прямые перелеты из Ростова-на-Дону на курорт озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщили в пятницу в пресс-службе ростовского аэропорта Платов. Рейсы в международный аэропорт Иссык-Куль (Тамчы) выполняются еженедельно.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы на Иссык-Куль раз в неделю. Вылет из Платова - по четвергам в 21:45. На курорт в Киргизии самолет прилетает в 04:50. Обратно борт отправляется по пятницам в 05:50, а в 07:25 прибывает в Платов", - говорится в сообщении.

С 30 апреля также авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Тамчы, запустив еженедельные полеты на курорт из Платова. "Авиакомпания Nordwind в апреле запланировала перелеты на Иссык-Куль раз в неделю по понедельникам. Вылет из Платова в 00:35, прилет в поселок Тамчы - в 07:30 утра. Обратно самолет отправляется в 08:55, а в 10:40 садится в Платове. С 30 апреля данные рейсы будут выполняться по пятницам", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Иссык-Куль - одно из самых больших в мире и чистых горных озер, а также курорт, расположенный на берегу этого озера. Уникальность Иссык-Куля - в сочетании морского и горного микроклиматов. У озера расположены многочисленные гостиницы и мини-пансионаты. В Тамчы, где расположен международный аэропорт, находится самый протяженный песчаный иссык-кульский пляж.