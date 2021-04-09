Глава ПСБ возглавил экспертный совет по поддержке предприятий ОПК при комиссии Госдумы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков возглавил экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Экспертный совет был создан по инициативе председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева и главы ПСБ Петра Фрадкова. Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

Фраков заявил, что в рамках экспертного совета Промсвязьбанк как опорный банк ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику.

"Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев отметил, что экспертный совет будет эффективной площадкой для обсуждения проблематики, связанной с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее дальнейшего роста.