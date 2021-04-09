Правительство внесло в Госдуму законопроект о типовом проектировании

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму в пятницу законопроект, который позволит министерствам, федеральным службам и агентствам заниматься подготовкой типовых проектных решений для объектов капитального строительства. Текст опубликован в думской электронной базе.

Как указано в пояснительных материалах, в настоящее время подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, возведение которого обеспечивается государственным заказчиком, осуществляется с обязательным использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования (ЭПД). Ее критерии устанавливаются правительством РФ.

Разработчики отмечают, что введение института ЭПД было призвано ускорить и удешевить процесс строительства за счет возможности использования проектных решений, которые уже прошли оценку в рамках госэкспертизы. "Однако динамика развития строительной отрасли и совершенствования на постоянной основе технических регламентов и сводов правил в строительстве зачастую не позволяют в неизменном виде повторно применять экономически эффективную проектную документацию повторного использования", - констатируют в кабмине.

В связи с этим предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ, заменив ЭПД на "институт типового проектирования, сделав типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы". Речь идет о проектной документации, подготовленной "с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений", предназначенной для многократного применения при строительстве аналогичных объектов. Такая документация также должна отвечать критериям, установленным кабмином.

В пояснительной записке указано, что типовая документация будет применяться на добровольной основе любым застройщиком или заказчиком при подготовке проекта для объекта с того дня, когда сведения о данной типовой проектной документации были включены в единый реестр.