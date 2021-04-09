Эксперты считают, что доллар может кратковременно превысить 80 руб. из-за геополитики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Эскалация конфликта на Украине, а также усиление санкционной риторики со стороны США продолжат оказывать давления на рубль. По прогнозам опрошенных ТАСС экспертов, в пессимистичном сценарии доллар может кратковременно преодолеть отметку в 80-86 руб., а в случае благоприятного исхода - снизиться к уровням 74-76 руб.

Рубль сдает позиции к доллару и евро, несмотря на сохранение цен на нефть в районе $62-63 за баррель и весьма далекие от состояния "risk off" внешние настроения. На уходящей неделе отечественная валюта вернулась к значениям ноября по отношению к доллару и евро (77,4 и 91,9 руб. соответственно), когда баррель Brent стоил ниже $50.

Главной проблемой для устойчивости национальной валюты в последнее время стал отток нерезидентов из рублевых активов, который составил 20%. Так, с первого апреля иностранные инвесторы продали ОФЗ на 57 млрд руб., а всего уже в марте - апреле - на 180 млрд руб., рассказал старший аналитик отдела "Сбер управление активами" Владислав Данилов.

В основном сентимент в отношении рублевых активов ухудшается геополитическими факторами, и, прежде всего, активизацией напряженности на востоке Украины, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Любая эскалация ситуации в этом регионе у границ РФ и раньше в той или иной мере вызывала рублевое ослабление", - пояснил он.

Давление на рубль оказывают и санкционные ожидания со стороны США, добавил аналитик "Финам" Андрей Маслов. "Важнейшими пунктами в обвинениях России стали - использование хакерских атак против США, вмешательство в президентские выборы и финансирование террористических группировок в странах Ближнего Востока для сопротивления американским войскам", - сказал специалист. Потенциальными санкционными мерами могут выступить высылка дипломатов, введение персональных санкций и, что более критично, распространение санкций на госдолг РФ, добавил он.

При этом коррекция рубля к более слабым уровням назревала и технически, так как с начала года он чувствовал себя лучше прочих валют развивающихся стран, отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Жирнов.

Доллар может обновить новые вершины

Дальнейшее поведение рубля будет зависеть от накала санкционной риторики. "Многое зависит от ситуации на Украине и вероятности наложения санкций на госдолг России. Прочие факторы несущественно повлияют на российскую валюту", - пояснил Андрей Маслов. По мнению собеседников ТАСС, накал санкционной риторики способен ослабить рубль до уровней 80 руб. за доллар и более.

Так, в "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что при реализации самого худшего геополитического сценария доллар может в моменте достичь исторической вершины 86 руб., а евро - уровней вблизи 100 руб.

Однако, вероятнее всего, если новый уровень в 80 руб. за доллар будет достигнут, то долго он не удержится, полагают эксперты. "Восстановление мировой и российской экономики, а также повышение цены на нефть оказывают поддержку российской валюте", - отметил Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Согласно прогнозам, если угроза санкций пойдет на спад, дальнейшее движение доллара к рублю будет происходить в диапазоне 75 руб. Так, в "Сбер управление активами" в мае прогнозируют укрепления рубля до уровня 74-76 руб. за доллар. В "Финаме" ожидания немного более скептические - там полагают, что курс нацвалюты будет колебаться в расширенном коридоре - 76-79 руб. за доллар и 90-93 руб. за евро.