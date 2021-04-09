"Татнефть" готова изучить возможности вхождения в нефтегазовые проекты в Ираке

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. ПАО "Татнефть" готово продолжить изучать возможности вхождения в нефтегазовые проекты на территории Ирака и участвовать в официальных тендерах, объявляемых госструктурами страны. Об этом в пятницу по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с министром нефти Ирака Ихсаном Абдель Джабером сообщила пресс-служба главы региона.

"На сегодняшний день "Татнефть" готова продолжить работу по изучению возможности вхождения в нефтегазовые проекты на территории Ирака и участвовать в официальных тендерах, объявляемых госструктурами страны. В конце 2019 года была инициирована квалификация компании "Татнефть" в Министерстве нефти Ирака", - говорится в сообщении.

Рустам Минниханов, который является председателем совета директоров "Татнефти", отметил, что у ряда предприятий из республики есть богатый опыт работы в Ираке. "Татнефть" еще в 1999 году открыла свое представительство в этой стране. Компания - активный участник гуманитарной программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", в рамках которой поставляла автошины. Кроме этого, "Татнефть" в качестве подрядчика исполняла контракт "Зарубежнефти" по бурению ряда скважин в Ираке - в 2003 году в связи со вторжением коалиции во главе с США работы были приостановлены.

"Надеемся, что ваш визит станет началом плодотворного сотрудничества работы по линии "Татнефть". Кроме того, вы высказали большой интерес в части развития нефтехимии. В этой отрасли огромный опыт имеет ГК "ТАИФ", - сказал президент Татарстана на встрече, слова которого приводит пресс-служба.

Ихсан Абдель Джабер отметил, что Ирак заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений в данной сфере. "Известные военные действия негативно отразились на нашей инфраструктуре, в том числе на нефтехимическом секторе. Сегодня мы стараемся развивать и обновлять данную инфраструктуру и открыты для сотрудничества", - цитирует министра пресс-служба президента Татарстана.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.