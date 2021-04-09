Власти Пермского края предложили включить раздел о муниципалитетах в цифровую стратегию РФ

ТАСС, 9 апреля. Отдельный раздел, включающий особенности цифровизации российских регионов и их муниципалитетов, необходимо предусмотреть в методических рекомендациях, разработанных по нацпроекту "Цифровая экономика". Такое мнение высказал вице-премьер Пермского края Алексей Черников на рабочем совещании "Вопросы достижения показателей цифровой зрелости субъектами РФ" в Совете Федерации в пятницу.

Методические рекомендации по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием разработаны для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Рекомендации определяют структуру и содержание стратегии цифровой трансформации, форму отчетности госкомпаний для представления в Минцифры России.

"Необходимо в методических рекомендациях сделать отдельный раздел, который будет касаться регионов. Потому что сейчас мы видим, что в целом может накладываться на федеральный уровень методическая рекомендация. <...> Предлагаю сделать отдельным разделом (в методических рекомендациях - прим. ТАСС), в котором мы могли бы видеть для себя, что мы отражаем каким документом на уровне региона. <…> Предложение сразу в методических рекомендациях определить, что органы муниципального самоуправления тоже должны с уровня региональной стратегии сделать каскад на свой уровень, тогда мы с ними синхронизируемся", - сказал он.

В свою очередь зампредседателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков отметил, что методические рекомендации для регионов должны быть включены в отдельный самостоятельный межотраслевой документ, в котором собраны отраслевые стратегии на региональном уровне. Это могут быть методические рекомендации по разработке стратегии или отдельный раздел внутри большой методики разработки стратегии. "Сейчас это как единый документ - там и федерального уровня, отраслевые стратегии, региональные и многие вещи там для регионов, наверное, избыточны, с одной стороны. С другой стороны, есть акценты, которые хотелось бы на уровне регионов отдельно прописать", - сказал он.

По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной, в методических рекомендациях не указано, какие разделы относятся к региональным, а какие к федеральным. "Многие разделы избыточные, особенно то, что касается мировых трендов, то, что касается "Прогноза". Такой, соответственно, раздел есть, и сейчас не совсем понятно, что в разделе "Прогноз" вообще писать. Понятно, что такое стратегия, и что такое план, а "Прогноз" все-таки для федеральных ведомств", - уточнила Майнина.

О цифровой трансформации

Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, предусмотренных указом президента России Владимира Путина. В рамках цели предусматривается, в частности, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т.д. Одним из ключевых направлений в достижении национальной цели является развитие искусственного интеллекта.