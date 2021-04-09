Процедуру обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов введут с 1 июля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов для некоторых видов контроля вводится в России с 1 июля. Об этом, как сообщается в пятницу на сайте правительства, заявил заместитель председателя кабмина - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"С 1 июля 2021 года для отдельных видов контроля, определенных правительством, будет введена процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. С 1 января 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле", - говорится в сообщении.

До настоящего времени единого порядка разрешения споров с контрольными органами не было, каждое ведомство самостоятельно устанавливает сроки и процедуры рассмотрения жалоб. Такой механизм нагружает суды, приводит к дополнительным временным и материальным затратам как самих граждан и бизнеса, так и контрольных органов.

"Масштабное внедрение подобной системы сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки. Важно также, что с помощью этого механизма мы сможем получить объективные данные о том, какие аспекты деятельности контрольных органов вызывают наибольшее количество нареканий, и принять меры для повышения эффективности их работы", - приводятся в сообщении слова Григоренко.

Эксперимент по досудебному обжалованию

Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов - МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора - начался в России в августе. Он позволяет обжаловать решения или предписания контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, качества лекарств и медпомощи, а также надежности гидротехнических сооружений. В декабре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о присоединении еще 16 ведомств к эксперименту, среди них Роспотребнадзор, Ростуризм, Рособрнадзор, Росприроднадзор, ФНС, Минпромторг и другие. Всего в эксперименте участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

Эксперимент будет проходить до 30 июня 2021 года. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. На принятие решения по обращению госоргану отводится два дня. По истечении этого срока он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемого решения, либо отказать в этом.

Индивидуальным предпринимателям для оформления обращения требуется простая или усиленная электронная подпись, предприятиям - усиленная квалифицированная электронная подпись. Подавать жалобы бизнес может через личный кабинет в информационной системе госуслуги.

Реализация этого механизма обеспечит плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, предусмотренному законом о госконтроле, сделает этот процесс прозрачным и понятным любому пользователю, считают в кабмине РФ.