МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) на 0,5 млн т, до 39,5 млн т. Об этом говорится в мартовском обзоре Минсельхоза США, опубликованном на сайте министерства.

Оценка министерства по сбору пшеницы в РФ в текущем году не изменилась и составляет 85,35 млн т.

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн т, в том числе пшеницы - 33,2 млн т. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить около 50 млн т. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду на уровне 45 млн т, из которых 35 млн т придется на пшеницу.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн т, в том числе пшеницы - 85,896 млн т. Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 131 млн т.