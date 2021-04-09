S&P пересмотрело уровень риска страхового сектора в РФ с "высокого" до "умеренно высокого"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело уровень риска сектора страхования иного, чем страхование жизни, в РФ с "высокого" до "умеренно высокого", говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Сегодня S&P Global Ratings пересмотрело оценку IICRA российского сектора страхования иного, чем страхование жизни, и в настоящее время оценивает уровень риска как "умеренно высокий" (ранее - "высокий"). Это отражает устойчивость показателей российских страховых компаний в последние пять лет, в том числе в течение непростого 2020 года" - говорится в пресс-релизе.

Аналитики отмечают, что большинство крупных страховых компаний России аккумулировали значительные запасы капитала, продемонстрировали хорошие операционные показатели и повысили среднее кредитное качество инвестиций. Оценка IICRA российского сектора иного, чем страхование жизни, сравнима с оценками IICRA аналогичных страховых секторов таких стран, как Бразилия и ЮАР, где отмечается сопоставимый уровень страховой премии на душу населения - менее $200 в год.

В компании отмечают, что рост страховой премии сектора в номинальном выражении составил 3,5% в 2020 году, несмотря на 3,5-процентное снижение ВВП в этот же период. "Тем не менее мы полагаем, что перспективы развития этого сектора будут ограниченными в ближайшее время, и темпы его роста будут составлять около 5% в номинальном выражении в 2021-2022 годах. Это будет зависеть от темпов восстановления экономической активности (по прогнозам, рост ВВП должен составить 3,3%), увеличения объема располагаемых доходов населения и адаптации отрасли к новым условиям деятельности в период после пандемии", - отмечается в сообщении.