В России кукурузу для попкорна могут освободить от экспортных пошлин

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Экспортные пошлины, которые начали действовать в России в марте 2021 года, могут обойти кукурузу для попкорна. Соответствующий проект постановления кабмина РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации в отношении зерен кукурузы лопающейся предусматривает [ее] исключение <...> из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, введенных постановлениями правительства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Разработчиком проекта постановления выступает Минэкономразвития РФ. В документе говорится о том, что такая кукуруза используется для производства попкорна.

По данным авторов документа, объем потребления попкорна в России составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн импортируется в Россию (доля импорта ежегодно снижается). При этом общий объем производства лопающейся кукурузы в России составляет около 30 тыс. тонн в год. Основным рынком сбыта для российских производителей попкорна являются зарубежные страны.

Там же говорится о том, что зерно кукурузы отечественного производства соответствует мировым стандартам, и более 50% производимой продукции поставляется за рубеж. "Мировая цена на кукурузу лопающуюся колеблется в районе $500 за 1 тонну, в отличие от фуражной кукурузы, мировая цена на которую в настоящее время составляет около $200 за тонну. Более высокая цена на кукурузу лопающуюся (попкорн) на мировом рынке обусловлена тем, что себестоимость ее производства в три раза выше по сравнению с фуражной кукурузой", - говорится в записке.

Эта мера таможенно-тарифного регулирования поможет увеличить объемы производства и экспорт кукурузы лопающейся, добавляется в документе. В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что проект постановления подготовлен по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. "Документ подготовлен по поручению правительства РФ и получил поддержку в том числе Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. Инициатива стала ответом на запрос бизнес-сообщества, ее реализация не повлияет на стоимость данного товара для потребителей и позволит нарастить объемы его производства и экспорт", - сообщили в министерстве.

О пошлинах

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составляют €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

С 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта.