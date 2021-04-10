Меликов заявил, что стратегия развития Дагестана до 2030 года будет согласована в мае

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития Дагестана будет реализована в два этапа до 2030 года, она будет согласована в мае. Об этом сообщил в субботу врио главы республики Сергей Меликов.

"Мы сегодня активно работаем над завершением разработки стратегии, которую качественно пересмотрели, в том числе и по срокам. Стратегию социально-экономического развития Дагестана мы предусматриваем двумя этапами: первый этап - до 2024 года, уже последующее развитие - до 2030 года, что соответствует срокам реализации национальных проектов", - сказал Меликов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики с участием министра экономического развития России Максима Решетникова.

Он отметил, что работа над стратегией практически завершена. "Мы уже в мае приступим к согласованию этих направлений развития", - добавил врио главы республики.

Меликов сообщил, что в республике есть ряд проблем, тормозящих социально-экономическое развитие региона. Среди них он назвал дефицит мощностей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях, больничных коек, поликлиник. Он подчеркнул, что необходимо ликвидировать и трехсменное обучение в школах.

По словам Меликова, при нехватке объектов инфраструктуры в республике много объектов незавершенного строительства, часть из которых финансировалась в рамках федеральных целевых программ, в настоящее время закрытых. "Это 14 значимых для республики объектов: три объекта здравоохранения, восемь объектов водоотведения и водоснабжения и три объекта по благоустройству и строительству дорог в переселенческом Новолакском районе, финансирование которых осуществлялось с привлечением средств федеральных целевых программ "Юг России", "Жилище", "Чистая вода", - сказал он.

Врио главы Дагестана подчеркнул, что экономика республики должна развиваться опережающими темпами. "В этой связи нам необходимо пересмотреть подходы к развитию экономики, созданию новых производств, использующих наши возможности и ресурсы, прежде всего в агропромышленном комплексе, привлечении частного капитала", - добавил Меликов.

О реструктуризации госкредитов

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития со ссылкой на министра Максима Решетникова, Дагестан сможет высвободить на развитие 5,6 млрд рублей благодаря реструктуризации бюджетных кредитов. "С этого года есть возможность применения нового механизма реструктуризации бюджетных кредитов. За 2021-2024 годы Дагестан таким образом сможет высвободить 5,6 млрд рублей (по 1,4 млрд на год)", - приводятся в сообщении слова министра.

Поясняется, что эти средства регион планирует направить на комплексное развитие микрорайона "Южный" в Дербенте.

В министерстве отметили рост инвестиций в основной капитал в Дагестане. В 2020 году он составил 13,6% (279,7 млн рублей) - это лучший результат на Северном Кавказе и 18 место по данному показателю по РФ. Прирост в части малого и среднего бизнеса за последние пять лет составил 21%, это в семь раз выше, чем в среднем по России за этот период.

"В Дагестане при поддержке федерального правительства созданы условия для привлечения инвесторов, открытия новых производств и рабочих мест - действуют ТОР, индустриальные парки, есть планы по созданию ОЭЗ (особой экономической зоны)", - добавили в Минэкономразвития.