Минэкономразвития рекомендовало активнее привлекать резидентов в ТОР Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Дагестан должен активнее привлекать резидентов в территории опережающего развития (ТОР), которые действуют в городах Каспийск и Дагестанские Огни, чтобы максимально использовать уникальные налоговые льготы, представленные в республике. Об этом заявил в субботу на совещании с руководством республики в Махачкале министр экономического развития России Максим Решетников.

"Есть планы по созданию ОЭЗ, работают несколько промышленных парков <...> В республике созданы две территории опережающего социально-экономического развития, соответствующие льготы. Это ТОР "Каспийск" и ТОР "Дагестанские огни". Если в Каспийске уже 16 резидентов и территория развивается динамично, то в Дагестанских Огнях пока три резидента. Задача тоже нарастить число резидентов, привлечь новых, чтобы максимально возможности налоговых льгот уникальных республика использовала по максимуму", - сказал министр.

Он отметил, что у созданной инфраструктуры остается большой неиспользованный потенциал. "Мы сегодня с Сергеем Алимовичем [Меликовым, врио главы Дагестана] разобрали практически каждую площадку по резидентам, по инвесторам, где какой потенциал, кого еще можно привлечь. И понимаем, что на той инфраструктуре, которая создана, можно существенно увеличить объемы производства", - уточнил Решетников.

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности. Инвестиционная площадка "Уйташ" присоединена к ТОР "Каспийск" в конце 2018 года, инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств.

Также в 2018 году статус территории опережающего развития получил моногород Дагестанские Огни.