"Ъ": группа "Дело" может занять 50% на рынках ж/д оперирования в контейнерном сегменте

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует занять не менее 50% на рынках железнодорожного оперирования в контейнерном сегменте, перевалки контейнеров в морских портах и от 15% на рынке экспедирования контейнерных грузов к 2030 году. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на новую стратегию компании.

Информацию подтвердил журналистам представитель группы "Дело".

По данным издания, инвестиции группы до 2025 года запланированы на уровне 150 млрд рублей. Большая часть - 125 млрд рублей - придется на ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело"), который к 2030 году должен более чем вдвое нарастить объем перевозок. В результате инвестиций EBITDA группы "Дело" должна увеличиться к 2025 году в 2,2 раза, к 2030 году - в 3,5 раза.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг. Головной компанией группы является управляющая компания "Дело", 70% которой принадлежит Сергею Шишкареву, а 30% - госкорпорации "Росатом". В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг DeloPorts и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".