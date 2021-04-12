"Ъ": Белоусов поручил изучить причины замедления импортозамещения ПО в госорганах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минпромторгу, Минцифре, Минэкономразвития, Минфину и другим ведомствам проработать проблему снижения темпов импортозамещения программного обеспечения (ПО) в государственном секторе. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию поручения.

По данным издания, поручение Белоусова дано по обращению разработчика ПО "Алми Партнер". В документе, с которым ознакомился "Коммерсантъ", компания сообщает о снижении темпов импортозамещения, которые негативно сказываются на финансовой стабильности отечественных разработчиков.

"Наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах", - приводит издание цитату из обращения компании "Алми Партнер".

При этом, по данным газеты, глава "Алми Партнер" Михаил Лебедев отмечает, что Минцифры "предпринимает масштабные действия в направлении импортозамещения".

В Минцифры изданию подтвердили получение поручения Белоусова, Минфин сообщил, что оно будет "проработано, когда поступит".