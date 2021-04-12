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Хайнань готовит к публикации закон о порте свободной торговли

Одна из ключевых задач - усилить законодательные полномочия администрации острова и позволить ей осуществлять реформы в более автономном режиме, рассказал секретарь парткома провинции Шэнь Сяомин

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Остров Хайнань активно взаимодействует со Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, парламент), чтобы в ближайшее время опубликовать "Закон о Хайнаньском порте свободной торговли". Об этом заявил в понедельник секретарь парткома провинции Шэнь Сяомин.

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"Мы активно взаимодействуем с ВСНП, прилагаем все усилия для продвижения работы по созданию "Закона о Хайнаньском порте свободной торговли", - сообщил он на пресс-конференции в Пекине.

По словам чиновника, одна из ключевых задач - усилить законодательные полномочия администрации острова и позволить ей осуществлять реформы в более автономном режиме. "Законопроект был одобрен Постоянным комитетом ВСНП в первом чтении", - уточнил Шэнь Сяомин. Как отметил секретарь парткома, власти уже проработали ключевые детали закона, согласовывав их с общественностью. "Мы приветствуем инвесторов со всего мира, их активное участие в формировании Хайнаньского порта свободной торговли", - подытожил он.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

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