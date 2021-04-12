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В Белоруссии заявили, что испытания энергосистемы прошли успешно

Испытания проводились в два этапа и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило, что испытания энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно.

"Испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", - сказано в сообщении пресс-службы Минэнерго Белоруссии в понедельник. Как было подчеркнуто, "испытания энергосистемы республики прошли успешно".

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