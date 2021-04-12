Эксперты Fitch Ratings оценили долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне "BBB"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Агентство Fitch Ratings оценило высокую устойчивость Москвы к долговой нагрузке и подтвердили инвестиционный рейтинг столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента финансов Москвы.

"Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы. В агентстве оценили долгосрочный кредитный рейтинг города на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом. Эксперты агентства подчеркивают, что неизменность рейтинга связана, в том числе, с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам. В целом кредитный рейтинг столицы соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что, согласно позиции Fitch Ratings, Москва имеет сильный социально-экономический профиль, формируемый за счет высокой концентрации производства и развитого потребительского рынка. Город имеет стабильную, постоянно растущую базу налогообложения: в последние четыре года налоговые поступления составляют в среднем 85% от доходов бюджета Москвы. Эксперты агентства отмечают, что это определяет высокую бюджетную обеспеченность города и его независимость от федеральных трансфертов, на которые приходится в среднем 3% от суммарных доходов столицы.

"Бюджетная политика, проводимая правительством Москвы, обеспечивает хороший уровень гибкости по расходам за счет способности города самостоятельно финансировать капитальные вложения, на долю которых приходится четверть от расходной части бюджета. В случае необходимости ответа на воздействие, вызванное цикличностью экономики, часть запланированных инвестиций может быть отложена, а высвободившиеся средства направлены на обеспечение стабильности системы общественных финансов", - добавили в департаменте.

Также в пресс-службе добавили, что в агентстве Fitch Ratings отмечают высокий уровень устойчивости города к долговой нагрузке, соответствующий категории "ааа". Объем долга находится на исторически низком уровне и составляет 30 млрд рублей, или 1,1% от доходов бюджета. Эксперты отмечают высокий показатель обеспеченности долга операционным балансом, положительную чистую денежную позицию по итогам 2020 года, а также хороший уровень ликвидности.

Влияние пандемии

"В 2020 году в условиях ограничения роста доходов и необходимости увеличения расходов на преодоление последствий коронавирусной инфекции бюджетная система Москвы сохранила свою устойчивость. В полном объеме профинансированы дополнительные потребности системы здравоохранения, выполнены все социальные обязательства перед москвичами", - сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, уменьшение доходов столичного бюджета по наиболее пострадавшим в условиях пандемии сферам городской экономики в значительной части было компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, информационных технологий и связи и других отраслей.

"Экономика города динамично восстанавливается: в первом квартале текущего года доходы бюджета Москвы увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Положительные темпы демонстрирует индекс промышленного производства - за два месяца 2021 года он составил 111,3% к уровню января-февраля 2020 года", - сказала министр.

Зяббарова добавила, что решение Fitch Ratings подтвердить текущий уровень кредитного рейтинга Москвы совпадает с последними рейтинговыми действиями других ведущих международных и национальных агентств.

"Инвестиционный уровень рейтинга и стабильный прогноз по нему свидетельствует о том, что Москва, по оценкам экспертов, продолжает оставаться субъектом Российской Федерации с высокой степенью устойчивости к негативным шокам", - подчеркнула руководитель столичного департамента финансов.